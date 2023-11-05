哈利卡尼「戴帽」　10場入15球破德甲紀錄

哈利卡尼(右)今季德甲已入15球。(Getty Images)

周日(5日)凌晨德甲「國家打吡」，拜仁慕尼黑作客以4比0大勝多蒙特，為早前德國盃出局，挽回面子。前鋒哈利卡尼今仗上演「帽子戲法」入3球，今季聯賽已經有15球進帳，成為德甲史上踢首10場聯賽最多入波球員，實在非常「屈機」。

雖然兩隊係德甲傳統爭標宿敵，但雙方近年對賽成績，拜仁慕尼黑取得一面倒優勢，今仗亦唔例外，開賽4分鐘，拜仁由中堅烏柏美卡奴頂入角球，迅速打開紀錄，僅過5分鐘，利萊辛尼左路橫傳，哈利卡尼近門射入。

換邊之後，哈利卡尼再入2球，完成「帽子戲法」，呢位30歲英格蘭國腳已經連續2場德甲轟入3球，亦係今季第3次「戴帽」，以1球優勢超越史特加前鋒古拉斯，升上射手榜第1位。

值得一提，哈利卡尼今季德甲仲有5次助攻，僅次於RB萊比錫中場沙維西蒙斯，可以話係周身刀、張張利。拜仁慕尼黑取得聯賽4連勝，近11次對多蒙特，錄得10勝1和。

另1場德甲，榜首利華古遜憑20歲新星科利安華迪斯入波，加上阿歷斯基莫度梅開二度，作客以3比2擊敗賀芬咸，仍然領先第2位拜仁慕尼黑2分。