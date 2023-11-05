A米輸畀護級份子　周中歐聯更加危

周日(5日)凌晨意甲出現冷門賽果，AC米蘭主場0比1不敵護級份子烏甸尼斯，爆出7.25倍客W，A米近4場比賽只有1和3負，以球隊近期頹勢，周三(8日)凌晨歐聯主場硬撼巴黎聖日耳門(PSG)，恐怕前景唔樂觀。

AC米蘭之前3場比賽分別不敵祖雲達斯、巴黎聖日耳門，打和拿玻里，仲可以歸咎對手實力強勁，但今仗遇上烏甸尼斯，都輸波收場，實在難以再搵藉口。A米2位鋒線主將基奧特、拉菲爾利亞奧都正選上陣，踢足全場，但表現低沉，換邊之後，A米防線犯錯，被判罰12碼，烏甸尼斯由中場羅拔圖佩雷拉主射入網。烏甸尼斯之後仲有前鋒艾錫瑟薩斯近門頭槌勁頂，如非門將邁治蘭神勇救出，恐怕A米唔止輸1球。

A米輸波之餘，亦受到傷兵問題困擾，左後衞迪奧靴南迪斯因傷已缺陣今場聯賽，未必可以復出對PSG，加上中場拉迪高歷傷出，令人腳更加不整，A米上輪歐聯分組賽作客以0比3大敗於PSG腳下，下仗交鋒形勢更加危。

另1場意甲，國際米蘭憑查漢奴古、拿達路馬天尼斯各入1球，作客以2比1擊敗阿特蘭大，繼續排榜首。