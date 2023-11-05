祖高爾：期待紅軍三叉戟輪流入波

盧頓對利物浦將會是一仗精彩對決 ，一場真正的大衞與歌利亞之戰，不幸的是我不認為大衞能贏下這場戰鬥。

盧頓能重返頂級聯賽真的是太好，但他們可能比原本自身計劃重返英超的時間提前了幾年，而目前為止他們在英超的表現也好好體現了這一點。

他們需要依靠主場的狀態來取得分數，但本季到目前為止他們還沒有在主場取得勝利。相比開季4戰全敗，他們最近4場比賽輸了2場已是有所進步，尤其是在比賽末段的良好發揮，我認為他們開始找到了一些在前場產生射門威脅的方程式。

盧頓並不是一支想要控制球權的球隊，即使在去年的升班球季，他們整個英冠的平均控球率也只有45%。相比之下，他們傾向嘗試盡快把皮球從後場大腳斬往前場的卡爾頓摩利斯或伊利查艾迪巴約等高大支點，然後用中場和閘位球員壓上，以侵佔前場中鋒附近周圍的空間。

在這種打法下，球隊稍有不慎便容易被人打反擊，而環顧英超可能沒有比利物浦更好打反擊的球隊了。利物浦的前鋒線在周中的比賽再次展現出火力，達雲紐尼斯建功為球隊鎖定勝局。我幾周前提過，對於教頭來說，看到球員無論是否正選都，能透過進球對比賽產生影響總是一件好事。穆罕默德沙拿、達雲紐尼斯和迪亞高祖達最近幾周都在士哥名單之上，而我希望能再次看到這3位前鋒一同正選登場。

達雲紐尼斯看來最終找到了自己的立足點，我認為這要歸功於他習慣了英超的節奏，同樣地利物浦也習慣了他的踢法。紐尼斯的速度、直接和後上插入的能力都好，意味著利物浦可以利用全部3個前鋒位置，在高位接應拉開前場的空間，在球場上發揮很高的作用，加上高普現在似乎起用蘇保斯拉爾、阿歷斯麥亞里士打和賴恩格雲貝治組成的中場3人組中完美地平衡了這一點。到目前為止，蘇保斯拉爾和占士麥迪臣一樣成為了今季的最佳收購，我也很期待看到他隨著賽季的深入而繼續發展及進步。

即使盧頓坐鎮主場並有球迷落力打氣，我仍然想像不到利物浦不能取勝的畫面，而我感覺紅軍三叉戟中，至少有一位球員將會有所斬獲，甚至是他們每個球員都能輪流入波。