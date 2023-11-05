高級組銀牌　加時贏冠忠南區　東方入4強

「高級組銀牌」最後一場8強對決，周日（5日）於大埔運動場上演，由東方火併冠忠南區。南區雖然兩度落後下，憑史提芬彭利拿及羅拔奧度建功，法定時間以2比2逼和有丹尼爾及馬高斯斬獲入球的東方，但未能阻止巴科爾加時射入致勝入球。結果東方以3比2擊敗南區，將與標準流浪爭入決賽。

東方有孫銘謙因傷倦勤，入球重責繼續交給腳風奇順的巴科爾，黃皓雋及馬希偉負責兩翼側擊，余在言坐鎮中場；南區有史提芬彭利拿擔任箭頭，鞠盈智於中場派牌，川瀨浩太鎮守後防，古安奴及羅拔奧度先列後備。

東方率先入局，9分鐘黃皓雋開出角球，丹尼爾跳頂建功，早早取得領先優勢。南區站穩陣腳後搶回不少控球優勢，攻勢愈見入肉，26分鐘，鞠盈智「娥眉月頂」勁射，被葉鴻輝一抱入懷。33分鐘，史提芬彭利拿接應鞠盈智開出角球，一頂入網，雙方回到同一起跑線。東方好快作出回應，4分鐘後馬高斯禁區頂一射得手，完半場前搶回領先優勢。

雙方半場前後都作出調動，南區由羅拔奧度入替陳傲軒，東方則派出賀爾。落後的南區耐心組織攻勢，羅拔奧度門前快射建功，73分鐘為球隊扳平。84分鐘，後備入替的柏拔推入大位一射斜出。結果雙方法定時間90分未能分出勝負要踢加時。

加時階段94分鐘，賀爾傳中被川瀨浩太頭槌解圍不遠，巴科爾轉身一射，伍瑋謙拍到都入。比賽後段，南區將川瀨浩太推前客串前鋒，未能找到入球之餘，更被柏拔博到12碼，惟馬高斯操刀宴客，被伍瑋謙撲出。最終東方以3比2擊敗南區，晉級後嚟緊周六（11日）將與標準流浪爭奪決賽席位。