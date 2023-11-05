高級組銀牌　頂入處子球　丹尼爾：目標入決賽

東方於「高級組銀牌」8強戰同冠忠南區鬥足120分鐘，結果以3比2擊敗對手，成功闖關。3位西班牙外援包辦東方今場全部入球，其中為球隊先拔頭籌的丹尼爾（Dani），更成功斬獲加盟後正式賽事的首個入球，他承認一班西班牙隊友及教練在陣，有助他融入球隊，並相信球隊有能力繼上季之後，再打入決賽。

「賽前高尼路（東方助教）同我講，話有預感今日我可以入到波，好開心最後真係做到。」今季加盟東方的Dani，賽後對成功開齋感高興，但今場出任中堅的他，卻對未能幫助球隊力保不失耿耿於懷：「可惜嘅係我哋做唔到零失球，比起入波呢樣嘢對我嚟講更重要，因為我知道只要守住後防，巴科爾、黃皓雋、馬高斯同馬希偉等隊友，有能力喺前線幫我哋入到波。」

今場東方3位西班牙外援搶盡風頭成為贏波功臣，Dani承認有這班同聲同氣的隊友一齊並肩作戰，令他更容易適應新環境：「教練團同隊友都好幫咗我好多，尤其一班西班牙球員默契好好。」東方上季曾打入「高級組銀牌」決賽，Dani相信球隊能夠複製上季好表現：「嚟緊想贏標準流浪只會更加困難，但只要保持到今場嘅表現，相信無論對邊隊都好，我哋都有力一戰，希望打入決賽。」