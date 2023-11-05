亞運代表電車巡遊　伍家朗：多謝球迷低谷都撐我

杭州亞運代表兼Panasonic運動獎學金得獎運動員伍家朗（羽毛球）、蔡俊彥（花劍）、佘繕妡（重劍）和趙顯臻（賽艇），周日（5日）參加信興集團70周年電車巡遊活動，與市民見面。

亞運男子花劍團體賽和個人賽奪2面銅牌的蔡俊彥表示，「自己很少坐電車，平時在沙田（體院），之前回大學時才會坐電車，期待見到大家。」蔡俊彥上周在會長盃先後擊敗隊友張家朗和吳諾弘奪冠，他表示港隊最近和日本隊集訓，成效不錯：「早前日本隊有6名選手來港集訓，他們是團體世界第一隊伍，每一場練習賽都好激烈，和他們訓練有頗大得着，現時狀態理想。另外我都為隊友吳諾弘感到開心，他之前受手傷困擾，見到他重返賽場得獎為他高興。」

至於羽毛球代表伍家朗則在今早落機返港，他特別想向球迷表達謝意：「上次東京奧運回港參加過巴士巡遊，今次好開心可以和市民見面。我想藉今次機會多謝支持我的球迷，自己職業生涯經歷過高低起跌，球迷一定想看到支持的運動員一直贏，但當我在低谷時，他們都繼續支持我，好想給他們一個肯定。」

伍家朗剛於德國賽16強止步，他坦言近期狀態不佳：「這半年因為比賽飛得好密，身體都出現傷病，令最近未能發揮應有水平，希望年底完成所有比賽後可以爭取時間養好身體。」