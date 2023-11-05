維港滑浪風帆賽　何允輝魏瑋恩封王稱后

魏瑋恩和何允輝分別奪得女子、男子iQFOiL冠軍。（相片由公關提供）

香港滑浪風帆公開錦標賽周日（5日）舉行表演賽，香港代表何允輝包攬滑浪風翼及男子iQFOiL冠軍，加冕維港雙冠王，杭州亞運女子RS:X銀牌得主魏瑋恩則取得女子iQFOiL冠軍，首度在維港賽封后。

維港表演賽以淘汰賽形式進行，剛於「海通國際2023香港滑浪風帆公開錦標賽」衞冕女子組、去年在維港賽封后的馬君正未能晉身決賽。

曾奪2018雅加達亞運RS:One銀牌及今年亞洲滑浪風翼錦標賽金牌的何允輝，先後出戰滑浪風翼及iQFOiL組別均以首名衝線，他笑言意想不到：「維港的風勢較弱，可能因此考起習慣在強風作戰的隊友及海外賽手。雖然今次航道較過去兩年遠離岸邊，但在比賽期間也看到附近有觀光船近距離觀賽，希望每年也能來到維港獻技，讓更多普羅市民接觸滑浪風帆。」

不少港將的親友乘搭大會安排的觀光船或到岸打氣，馬君正的爺爺及魏瑋恩媽媽則親赴觀塘海濱公園支持兩位女將，讓兩位杭州亞運銀牌得主笑逐顏開。香港滑浪風帆隊完成維港表演賽後，周一（6日）將啟程往深圳大梅沙，準備11月8日展開的iQFOiL亞洲滑浪風帆錦標賽。