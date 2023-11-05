費度：洛杉磯戴「帽」晉級

FC洛杉磯於美職季後賽首圈第1場賽事的下半場表現神勇，最終以5比2大勝溫哥華白帽，今仗只要再下一城，就可以淘汰對手出局。

上半場雙方各有千秋，但下半場FC洛杉磯是表現較佳的一隊，丹尼斯布安加再一次成為關鍵人物。這位美職神射手集速度、力量及強勁射門於一身，攻入的兩個入球更盡顯其所有能力。近4仗他一共攻入8球，毫無疑問今仗我定會留意他的演出。

FC洛杉磯的5個入球當中有兩球來自角球攻勢，我預期他們今場賽事可再度於死球攻勢時產生威脅。而且，他們陣中擁有卡路士韋拿及保古斯等創造型球員坐鎮，故此絕對有能力在對方的防線上找出漏洞。

雖然溫哥華白帽需要取得勝利以保出線希望，但我不認為他們會傾巢而出進攻，事關FC洛杉磯有可能會施展反擊攻勢，令他們受到懲罰。這是一個三盤兩勝的系列賽，並不會計算得失球差，因此，這支來自加拿大的球隊今仗根本毋須大勝，只要贏波便夠。

溫哥華白帽需要萊茵格特交出好表現，我感到他於第1場賽事中的表現平平，不過球隊第2個入球卻是來自他出眾的處理自由球能力。他擅於處理死球，而且能夠作出關鍵傳送及入球能力出眾，令他成為陣中最重要的球員。

拜恩韋德近12仗亦一共取得8個入球，亦是溫哥華白帽今季取得好成績的另一個主要原因。他將會於中路接應隊友的傳中球，為FC洛杉磯後防構成危險。

我認為今仗戰情將會相當緊湊，但FC洛杉磯較具質素及經驗，因此我預計這支衛冕冠軍今仗可以贏波晉級。