迪亞斯忍痛救駕　絕地入波：還我爸爸自由！

周一(6日)凌晨英超賽事，利物浦作客盧頓幾乎陰溝裡翻船，全靠路易斯迪亞斯強忍爸爸被綁架嘅悲痛復出，後備上陣喺補時5分鐘入救命波，為「紅軍」逼和1比1搶番1分。路易斯迪亞斯入波後，展示寫上「還我爸爸自由」嘅底衫，賽後再發聲明要求左翼叛軍「民族解放軍」(ELN)盡快放人。

利物浦今場一如所料控制戰局，達雲紐尼斯早段連番攻門都冇收穫，包括曾經冇運射中門楣彈出；盧頓偶爾反擊亦簡單而有威脅，但同樣把握唔到機會。80分鐘利物浦一次全軍圍攻不果，被盧頓快速反擊撕破防線，鍾達希接應伊沙卡保尼傳中射入。

利物浦83分鐘換入路易斯迪亞斯，亦係呢位哥倫比亞國腳爸爸上星期被綁架後首度上陣，結果去到補時5分鐘，哈維艾利洛右路傳中，路易斯迪亞斯「飛將軍」趕到近門頂入，佢慶祝嗰陣揭開波衫，展示「還我爸爸自由」嘅字句，同時為利物浦搶番寶貴1分。

利物浦領隊高普賽後表示：「好精彩、好激動、好神奇。迪亞斯對呢件事(綁架)無能為力，我哋想佢有嘢可以做。我相信冇幾多人明白佢依家經歷嘅事，包括我哋，足球有時可以喺黑暗日子帶嚟歡樂，我哋一定會支持佢。」迪亞斯賽後亦首度發出聲明，要求ELN盡快釋放佢爸爸，亦要求國際組織加入協助救人。