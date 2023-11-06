亞冠盃　傑志赴泰國鬥曼谷聯　金信煜有份！

傑志周一（6日）早上啟程前往曼谷，備戰周三作客對泰國勁旅曼谷聯的「亞冠盃」F組第4輪分組賽。其中首次列入球隊亞冠大軍名單的南韓前鋒金信煜，出發前表示十分期待，又希望可以取得入球。「藍鳥」將在下午抵達當地，晚上進行首課操練。

傑志賽前3戰全敗，在小組敬陪末席，為力保出線希望，今仗鬥曼谷聯必須全取3分。「藍鳥」今次前往泰國大軍共有20人，當中包括查理史葛、明加索夫、米基爾、基爾頓、金信煜、祖連奴和恩查7名外援，惟丹卓斯基、伊高沙托尼，以及早前盛傳離隊的奧拿斯卻未有隨隊，主教練金東進（Kim）就今次外援名單向記者解釋道：「假設有球員受傷，所以帶多一個去，我覺得已經足夠，而揀依7個球員主要係按照戰術需要、球員狀態同佢哋最近表現，暫時我未決定比賽會出邊幾個。」對於祖連奴、金信煜兩名射手能夠傷愈復出，Kim承認感到開心，相信兩人可以提升球隊攻力。

南韓射手金信煜早前因傷，缺陣「藍鳥」過去3場亞冠賽事，今仗為他首次列入球隊亞冠大軍名單，他表示十分期待：「感覺冇咩特別，始終上屆我都幫獅城水手踢過亞冠，但自己好想落場，因為依場比賽對傑志好重要，希望可以入波幫到手。」至於另一巴西進攻好手祖連奴，早前在主場對獅城水手一仗受傷，養傷接近一個月，他指自己現已準備就緒，會全力爭取入球：「當然最重要係幫球隊贏波，但目標係攞到自己第一個亞冠入球，始終之前兩場射門機會唔多。自己首次踢亞冠，感覺水平真係好高，絕對唔易踢，係一次好好經驗。」