展現才華確立人生　賽馬會青少年足球領袖計劃等你報名！

深受年輕人歡迎的「賽馬會青少年足球領袖計劃」，透過足球運動培育及啟迪年輕一代裝備自己，今年計劃踏入第9屆，並將於12月至2024年6月進行，表現優異的學員更可被保送到英國曼徹斯特，有機會參與曼聯足球活動，擴闊視野。

香港賽馬會於2014年與東華三院合作，並獲得曼聯支持，新一屆「賽馬會青少年足球領袖計劃」現正接受報名，歡迎15至19歲青少年參加，周五（10日）截止報名。如往年一樣，計劃中6位表現優異的學員將獲得馬會保送前往英國曼徹斯特，深入了解當地的足球文化及組織社區足球服務。

曼徹斯特交流大開眼界

在2017/18年度畢業的學員陳震愿，表示有幸當年參加曼聯的交流之旅，到訪英國令他大開眼界，與其他優秀學員一起觀看曼聯U23的比賽，並為當地的基層學童籌備足球活動。參加計劃後的一年，他報讀了足球教練課程，目前任職中學教師的他坦言計劃是他實現夢想的踏腳石。他鼓勵年輕人參加這個計劃：「這是一個很好的平台發掘潛能和展現才華，對於尚未有目標的青少年來說，這計劃能夠提供一個明確方向，也為那些有志成為足球教練的人提供寶貴學習機會。」

新一屆學員將透過參與初級足球教練課程、由專業社工及導師帶領的連串專題工作坊和團隊活動，鍛煉他們的體能、心智及社交能力，提升領導才能。計劃亦會邀請來自不同界別的星級導師，分享經驗及教授溝通技巧，並加入龍舟訓練及比賽，激發年輕一代挑戰自己，體現團隊精神。

運用足球服務社群

2014/15年度畢業學員馬力是香港出生的少數族裔青年，就讀中學期間加入了足球校隊，獲教練推薦參加計劃；透過參加由專業社工和導師帶領的專題工作坊和團隊活動，馬力發揮潛能，提升了溝通技巧，並擴闊了人脈網絡。他說：「以前我性格比較內向，但這個計劃發掘了我的另一面，變得勇於表達意見，願意走出舒適圈。」

計劃後在浸會大學主修電影與電視的他，目前擔任藝人助理，工餘亦不時參與策劃社區足球活動。「這個計劃並非只教踢波，更重要是教我們做人。現在我作為藝人助理，很多溝通和管理技巧都是當年學以致用，這計劃對我的人生改變很大。」

自2014年開辦以來，「賽馬會青少年足球領袖計劃」已吸引超過360位青少年參與，當中有超過40位優異學員曾前往英國曼徹斯特進行交流及參與社區活動。