德國羽賽　「鄧謝配」相隔4年再奪冠

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪周日（5日）出戰德國公開賽決賽，最終「鄧謝配」激戰3局後，成功以局數2比1反勝印尼組合Regan Naufal Kusharjanto／Lisa Ayu Kusumawati，自2019年的南韓大師賽後再次奪得冠軍，李卓耀就於男單決賽不敵周天成，屈居亞軍。

「鄧謝配」最近表現出色，較早前在法國公開賽殺入決賽，僅負予中國的蔣振邦/魏雅欣屈居亞軍，使世界排名從第18位升至第11位。緊接在德國羽賽維持強勢，決賽跟印尼組合Regan Naufal Kusharjanto／Lisa Ayu Kusumawati正面交鋒，兩隊此前交手4次，「鄧謝配」取得全勝。

不過第1局未如預期般順利，雖然香港組合在打成4比4平手後，打出1段5比2的攻勢稍稍領先，惟印尼組合其後追成10比10並大舉反超，令「鄧謝配」先輸1局15比21。「鄧謝配」第2局作出反撲，連取4分領先4比0，縱使雙方之後4度打成平手，幸好港將此局後半段演出較穩健，與印尼組合戰至12平手後未再給予對方機會，回敬1局21比15追平。

「鄧謝配」決勝局一度落後5比7，其後連贏7分確立優勢，儘管對方曾追至10比12，但港將以1段9比4的攻勢收局，決勝局贏21比14反勝對手，打破長達4年的錦標荒。謝影雪賽後在社交平台發文，向支持自己的人致謝，指「沒有你們就沒有我們！」，表示往後的賽事會繼續努力。

至於打入男單決賽的李卓耀，面對中華台北羽毛球「一哥」周天成，雖然李卓耀以23比21先拔頭籌，但之後兩局輸17比21和10比21，無緣冠軍。