前港籃教練安慶健與世長辭　貢獻良多球圈摯友悼念懷緬

前香港籃球隊主教練安慶健（安Sir）與世長辭，這位曾帶領港籃出戰亞運及世界盃外圍賽等大賽的著名教練，上周五（3日）離世，籃球圈中人均感到不捨及哀痛，中國香港籃球總會今日發文悼念，表達沉痛哀悼，以及肯定「安Sir」對籃壇的貢獻及成就，而眾多球員則感激「安Sir」對他們的循循善誘，懷念與他一起為港隊並肩作戰的日子。

安慶健教練於2013年起執教晉龍，其後帶領福建征戰甲一，是眾人眼中的好教練兼良師益友，球場內外均受人尊敬。「安Sir」曾任職海關，亦帶領港隊南征北討，力爭成績。籃總指「安慶健先生(安sir)是中國香港籃球界的重要人物，他的教練生涯充滿了成就和貢獻。他對於培養年輕運動員的熱情和奉獻精神令人敬佩。他的教練才能和領導能力在中國香港代表隊中得到了廣泛的認可和讚譽。」總會並對安Sir的家人致以深切慰問。

港隊控衞、香港東方隊長陳兆榮對「安Sir」離世感到「很可惜及哀傷」，他表示自己與一眾91年至93年出生的球員，很年輕時已跟隨「安Sir」：「最難忘是與安教練一起出外代表香港比賽的日子，一伙兒圍在一起談天，他也樂於分享人生經驗，讓我們當年一班後生仔獲益良多。」

曾與「安Sir」為港隊共事多年的港隊杭州亞運主教練趙永良在社交網上貼出多張合照，留言懷念：「老友兼拍檔！一路好走...RIP」。一眾現役及退役甲一球員也向「安Sir」致敬，感謝他曾給予的機會，謝謝他的悉心教導！