丹恩奴域：希拉爾勢再下一「城」

希拉爾上輪分組賽主場出擊以6比0大勝孟買城，雖然跟我預期一樣希拉爾最終能夠大勝一場，但孟買城其實表現相當緊密，直至下半場中段才瘋狂失波，最終招致慘敗。

阿歷山大米祖域攻入希拉爾的第2個入球後，孟買城便兵敗如山倒。在此之前，儘管希拉爾控制戰局，但當比數還是1比0的時候，孟買城曾經製造了幾個非常好的入球機會。

希拉爾主帥佐治捷西斯有可能會讓一些球員輪休，不過他們仍然要為取得首名出線資格而努力，所以我建議他們最好還是以最強陣出擊。阿歷山大米祖域上仗大演帽子戲法，我相信他希望可以奪得金靴獎，故此，當一位前鋒近況大熟大勇的時候，你就一定要讓他正選上陣。

希拉爾兩翼側擊強勁，一對左右二閘球員參與度十分高。左閘艾貝拉克於上仗球隊6個入球中交出了3次助攻，右閘阿度哈密迪也貢獻了兩次助攻。由於陣中擁有像阿歷山大米祖域這種強大的目標前鋒於中路，邊路攻勢將會成為部署的核心。換言之，孟買城定要阻止對方一對閘位球員於自己後場有任何空間推進，但要面對一支實力遠超自己的對手的時候，試問又談何容易呢？

孟買城今仗主場出擊，死球攻勢將會是球隊最大的入球機會。格列史超活是一位傳中能力十分高的球員，上仗球隊的最佳入球機會來自格里芬斯的頭鎚攻門，雖然僅僅頂斜，但這個攻門也是來自格列史超活的自由球傳中。

我認為，孟買城能夠於希拉爾身上取得入球已經是一個超卓成就，但由於雙方實力出現了鴻溝的差距，所以我認為希拉爾作客將可大勝。