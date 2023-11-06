中銀香港網球公開賽　黃澤林偕兩位球手落實出戰

「中銀香港網球公開賽 2024」將於本年12月31日在維多利亞公園網球主場舉行，主辦單位周一（6日）公布香港網壇新星黃澤林（Coleman），將會連同中國新星商竣程和美國「巨人殺手」麥當奴（Mackenzie McDonald）齊齊亮相。

Coleman近期愈戰愈勇，兩度在ATP挑戰賽收穫亞軍，於6月的突尼西亞 ITF 賽事決賽中以 6比3、5比7、6比1 擊敗意大利球手嘉科米尼（Luca Giacomini），成為香港史上首位奪得職業巡迴賽男單冠軍的球手，他對能參與這項賽事感到非常興奮：：「我自小已聽說有關來自世界 各地的傳奇球手來香港打 ATP 職業巡迴賽的故事，因此深感榮幸能成為其中一員。香港網球壇正處於一個令人難以置信的飆升時期，我急不及待想再次與朋友及家人連繫，在主場球迷打氣下為香港爭取錦標，衷心希望『中銀香港網球公開賽 2024』為新的一年帶來歡樂氣氛。」

麥當奴挾世界排名個人新高的 37 位進入香港賽事，最為人熟悉是今年一月在澳洲網球公開賽，爆冷 擊敗衛冕的西班牙球星拿度，及後再以「巨人殺手」的姿態於英國伊斯特本國際 賽中戰勝美國同胞費斯，到八月加拿大 ATP 大師賽 1000，麥當奴再次爆冷擊敗魯布列夫和拉奧歷（Milos Raonic），寫下他在此賽打進八強的個人最佳成績。

至於出生於運動世家的商竣程在網球界迅速冒起，目前已躋身世界頭 150 位的排名內。父親是前國家隊 足球員商毅、母親是前中國乒乓球世界冠軍鄔娜，可以想像商竣程的潛力無限。他今年首闖大滿貫 比賽，在一月的澳洲網球公開賽外圍賽首度亮相，是今年澳網最年輕的男將，亦是自 2021 年17 歲的西班牙球星艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）參加同一賽事以來最年輕的外圍賽男單選手。商竣程在這次澳網的外圍賽首圈擊敗德國球手奧他（Oscar Otte），成為首位贏得澳網第一場正賽的中國球手。