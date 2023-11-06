香港高球亞運創歷屆最佳成績　許龍一以進軍奧運為目標

香港高爾夫球隊於杭州亞運奪得1金1銅，創下歷史性佳績。中國香港高爾夫球協會周一（6日）於香港體育學院舉行祝捷會，請來逾百名學生與港隊成員見面和交流。亞運男子個人賽金牌得主許龍一表示，期待出戰本周舉行的香港公開賽，冀在親友面前爭取佳績。

香港高爾夫球隊近年在大賽屢獲殊榮，令高球將於2025年首次成為體育學院「A級」精英項目，運動員在訓練上將獲得更多資源。全運會統籌辦公室主任楊德強在祝捷會上透露，高爾夫球為8項建議在香港主辦的全運會項目之一，正待國家體育總局審批，一眾港將有望主場獻技。港隊成員許龍一、張雄熙、黑純一、伍城鋒及女子隊的劉弦和韓紫琳於祝捷會上接受小學生訪問，分享心得。年僅15歲的韓紫琳寄語學生為自己喜愛的事奮鬥：「兼顧學業和高爾夫球不是想像中困難，我認為高爾夫球和人生一樣充滿挑戰，我很享受每一次超越自己的瞬間。」

一月轉為職業球手的許龍一今年狀態大勇，3月於「國際都會高爾夫球錦標賽」封王，其後於杭州亞運個人賽由頭帶到尾，最終強勢奪冠，贏得香港高球史上第一金。完成亞運後，許龍一上周亦在中國公開賽收穫亞軍，世界排名由487升上385，目前亞巡賽排名第4。

這位香港「一哥」即將出戰11月9至12日舉行的香港高爾夫球公開賽，與世界級高手較量，他期待主場造出佳績：「近期狀態好好，這是我第3次參賽，但第一次以職業球手身份參加，好期待在家人和朋友面前比賽。能以職業球手身份參賽令我夢想成真，希望自己可以有好的表現。」許龍一明言今季會以巴黎奧運為目標：「今季每場勝仗都對爭取奧運資格好重要，希望專注打好每一場比賽，提升世界排名，明年有機會出戰奧運。」