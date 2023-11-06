【英超】倫敦打吡　熱刺劏車食住上

今晚英超重頭戲，熱刺主場鬥車路士，係雙方齊齊出戰連續3周嘅「倫敦打吡」。熱刺對上兩場「倫敦打吡」都贏波，開季10場聯賽8勝2和，反觀車仔近兩輪聯賽僅得1和1負，難敵如日中天嘅熱刺，熱刺讓平半，上盤抵玩！（Now 621及611周二凌晨4時直播）

熱刺今晚又嚟深夜波，梗係喇，佢哋唔使踢歐洲賽，賽程編排會多啲當地時間周一晚嘅賽事。換個角度睇，即係熱刺今季可專心聯賽，難怪球隊成績咁好。熱刺由孫興民擔任隊長後，表現大熟大勇，上場作客水晶宮又有入波，聯賽10戰轟入8粒，此外今季兩位新兵占士麥迪臣及雲迪尹亦有亮麗表現，前者貢獻3個入球及5次助攻，係孫興民嘅最強支援，雲迪尹更係英超今季攔截成功率最高球員，可謂攻守兼備。

車仔雖然都唔使踢歐洲賽，可惜佢哋表現太過飄忽，早前經歷3連勝後，近兩場聯賽喺主場踢「倫敦打吡」都失利，先同阿仙奴踢成2比2，再倒灶以0比2不敵賓福特，連續兩場失兩球，擺明後防有問題，今晚對住熱刺嘅全場逼搶，肯定更惡啃，後防難免風聲鶴唳。熱刺依家同曼城等勁敵鍊得咁肉緊，3分志在必得，上盤值得支持。

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