費度：鹽湖城一劍封「侯」追平局數

侯斯頓戴拿模於季後賽首圈第1場比賽，雖然只能以2比1險勝皇家鹽湖城，但我感到侯斯頓是表現較佳的一隊，錄得超過7%控球百分比及較多攻門次數。換言之，我預期今仗將會是一場勢均力敵的比賽。

在該場比賽中，侯斯頓戴拿模一對翼鋒卡拉史基拿及昆路利斯表現相當有效率，我認為於正前鋒哥利拜阿迪身後位置的艾米巴斯成功替球隊攻入奠勝球，表現同樣醒神。

侯斯頓戴拿模今仗有可能會錄得較少控球時間，所以一眾前鋒需要看準時機施展反擊攻勢，關鍵之處在於球隊攻守轉換時的發揮，所以中場中路的赫達靴里拉及荷西艾杜亞將會擔任此重要角色。他們要搶回控球權，並盡快將皮球傳到前場，希望可以製造到入球機會。

皇家鹽湖城雖然第1場落敗而回，不過我認為他們表現不錯，進攻時看來相當具威脅。

年輕前鋒迪亞高隆拿產生最大威脅，攻入了一個美妙入球及於前場用波得宜。由於鹽湖城今仗可能會較為主攻，故我認為，迪亞高隆拿將會參與更多。

今仗皇家鹽湖城主場出擊，前愛華頓及新特蘭左閘球員白賴仁奧維多應該會更具進攻威脅，球隊另一好消息是陣中首席射手捷高阿蘭高終於可以傷愈復出，此子有可能成為勝負關鍵。

皇家鹽湖城亦有另一傷兵中堅祖斯頓基特可以重返賽場，令後防更加穩固。由於主隊今仗定要追平局數，才可以繼續在這系列賽爭取晉級機會，因以我認為他們將可以做到，並獲勝追成1:1。