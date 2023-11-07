甲一直播永倫迎戰漢友　文俊浩：清楚角色　不會輕敵

甲一男籃聯賽永倫上場以92比76力挫衞冕的南華，近5年對賽首次獲勝，眾將士氣高昂，晚永倫對戰漢友，全力爭取4連勝。（on.cc東網周二晚7時直播，港台電視32周二晚上10時30分播映）

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永倫上場對南華打出士氣波，在得分主力泰那首節傷出後，全員沉著應戰，最終憑柏斯和韓天次各轟31及24分，以92：76力保不敗之身。南華全場只命中4球三分球，相反永倫在外線有較多機會，全場轟入11球「三分彈」。今季表現相當突出的永倫主力之一文俊浩表示，勝仗意義重大：「上場擊敗南華之後，全隊上下都好興奮和開心，因為這是一場難得的勝利。泰那傷出之後，其他球員都能夠行多一步分擔責任，希望之後能夠繼續保持能量，應付剩餘賽事。」

永倫外援柏斯近期延續勇態，上仗再交出31分、19籃板，其力量和射術兼備，在籃底有很大威脅，文俊浩大讚柏斯場上場外都為永倫帶來正面影響：「外援能為球隊製造更多進攻機會，他亦能分擔內線防守壓力，保護籃板，除此之外，他亦不時分享個人經驗幫助小將，不論場內外都能夠幫助球隊。」

今季僅永倫、香港東方和滿貫保持全勝，「黃金戰士」下場將遇上漢友，力爭4連勝。漢友上場92：65大勝南青，贏得今季首勝，文俊浩說：「漢友是一隊機動性和紀律性強的隊伍，相信是一場硬仗。我們必須集中精神，減少犯錯，做好每一個賽前部署。球員上場之前都需要清楚自己角色，隨時上場幫助球隊。今季我在球隊的角色防守上為球隊提供協防及籃板，進攻上就為其他球員拉開空間，我認為我仍有進步空間，會努力提升投籃準繩度。」

甲一賽程

日期：11月7日

地點：灣仔修頓場館

時間：7：00pm 永倫 對 漢友

8：40pm 建龍飛馬 對 南青

門票：60元，長者學生優惠票：40元