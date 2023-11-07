尼高拉斯積遜「戴帽」　車路士大炒熱刺

周二(7日)凌晨英超「倫敦打吡」出現令人意外賽果，原本表現低沉嘅車路士突然大發神威，作客以4比1大勝熱刺，「敗家仔」尼高拉斯積遜上演「帽子戲法」，令人刮目相看。熱刺被打破今季聯賽不敗之身，未能重奪榜首，落後「一哥」曼城1分。

開賽6分鐘，熱刺由古路施夫斯基射入打開紀錄，以為可以再贏1場，但踢到27分鐘出現今場最大轉捩點，熱刺中堅基斯甸羅美路喺禁區內粗罰踩中對手安素費南迪斯，球證睇完VAR後，唔止判罰12碼，仲直接出示紅牌將基斯甸羅美路趕出場，車仔由高爾彭馬主射12碼入網扳平1比1。

換邊後僅10分鐘，熱刺左後衞烏杜治累積第2張黃牌，兩黃變一紅被逐，踢少2人之下更加冇還擊之力，車路士前鋒尼高拉斯積遜趁機連入3球，協助車仔大勝4比1，結束2場聯賽不勝頹勢。

現年22歲嘅尼高拉斯積遜今夏以3,200萬鎊(約3.1億港元)轉會費由維拉利爾加盟車路士，但經常浪費入波機會，首9次英超上陣僅入2球，被嘲諷係「敗家仔」，估唔到今仗可以「戴帽」，將入球率大幅提升，但都要多得熱刺防線「自爆」2人被逐，造就佢做主角。