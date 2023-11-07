一箭雙鵰！施華德首捧年終賽名利雙收

「波蘭天后」施華德周一在WTA年終總決賽，擊敗美國名將彭高拉，生涯首奪年終賽錦標，並重奪世界「一姐」寶座。

在墨西哥舉行的女子網球年終賽，周一上演決賽，22歲的施華德僅花59分鐘以直落兩盤6比1、6比0淘汰彭高拉，首次捧走這項年終最高榮譽的賽事錦標，是繼2011年姬維杜娃(21歲)之後，最年輕的賽事冠軍；也是繼2015年華雲絲嘉之後第二位奪年終賽冠軍的波蘭女將。

「我要多謝團隊今季全年的協助，我們經歷過高與低，最終能走到這裡，我相信我們繼續努力必會有更好的回報。」WTA年終總決賽的決賽日因遇上壞天氣，最終推遲了一天舉行，施華德在首盤僅以27分鐘就完成，最終贏得今季個人第6項錦標，並袋走共3,078,000美元的獎金。

首奪年終賽冠軍的施華德，更在世界排名從白羅斯名將莎芭蘭嘉手上重奪世界第一的寶座，連續第二年成為女網年終「一姐」。「能夠重返世界第一，實在是夢想成真，真的。希望明年也是繼續做好，我知道只要專注及努力，就會有好結果，我真是非常開心。」連同年終賽錦標，施華德生涯已累積17個賽事冠軍。