紐卡素歎慢板「細」鍊多蒙特

歐聯「死亡F組」形勢緊湊，周三凌晨德甲勁旅多蒙特主場迎戰紐卡素，兩隊都不容有失。多蒙特上場德甲經歷慘敗，紐卡素喺英超亦踢完苦戰下慘勝，元氣大傷，相信今場賽事會「慢速行駛」，2.5球入球細值得一博。（Now 643周三凌晨1時45分鐘直播）

兩支勁旅目前喺小組同得4分，多蒙特上場聯賽主場吞拜仁慕尼黑4蛋，對球隊士氣構成打擊，今仗相信會先穩住陣腳。事實上，多蒙特踢歐洲賽都比較保守，希望靠穩守突擊爭取佳績，上輪作客以1比0擊敗紐卡素就有唔錯效果。而且「蜜蜂兵團」近8場歐聯，總入球全開2球或以下，今場必定沿用呢種踢法。

至於紐卡素今屆重返歐聯，經驗不足下表現大起大落，可以主場4比1大炒巴黎聖日耳門，但上輪對住防守緊密嘅多蒙特就輸0比1，今場仲要作客多蒙特嘅地獄主場，相信唔敢輕率進攻，佢哋對上5場作客有3仗能夠保持不失，應該有信心抵擋到主隊進襲。

紐卡素近期惡戰連場，前鋒阿歷山大伊沙克養傷，大大影響入球能力，上場英超苦戰下險勝阿仙奴，加上有丹般恩同積及梅菲加入傷兵行列，球員體力方面勢必受影響，今仗作客希望至少保住1分，就好似沿用返小組首輪，作客0比0悶和AC米蘭嘅打法，今仗開2.5球入球細機會甚高。

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