街舞世界總決賽大激鬥　南韓選手成首位女子冠軍

在德國法蘭克福舉行的Red Bull Dance Your Style世界總決賽已結束,香港區冠軍的Popping舞者林悅榮(Bobby)於預賽止步。南韓的Waccking舞者Waackxxxy成為首位贏得 此項賽事的世界總冠軍女選手。

世界總決賽在上周末舉行,來自45個國家/地區、全球最優秀的街舞王者,齊集德國法蘭克福,首先參加兩場預賽,爭奪最後8個世界總決賽席位。8位晉級舞者則再與賽會特邀的8位知名舞者,包括:德國的Hip Hop舞者Majid,日本的ReiNa、荷蘭舞團Ghetto Funk Collective著名的Locker Joshua Markiet、法國Popper Nelson、南韓的Waccking 舞者Waackxxxy、比利時的Krumper Hendrickx Ntela、美國的Voguer Javier Ninja ,以及來自西班牙的Sara,進行最後的決鬥,爭奪世界冠軍殊榮。

港區冠軍林悅榮(Bobby) 在預賽第一輪對賽的對手是來自約旦的Salleh Bellagon,Bobby表現出色以大比數紅燈勝出。第二輪賽事,Bobby面對荷蘭的Gio,後者勝出並晉級到總決賽16強,最後更成為賽事亞軍。

Bobby表示:「有幸贏到香港區冠軍,代表香港出戰這次世界總決賽。在法蘭克福的旅程,我獲益良多,除了可以在世界大舞台上表現自己,並且發揮亦不錯,更興奮的是比賽後得到很多人的認同,這是我沒有預料到的。」Bobby出色的表現,獲得較早前曾經訪港的日本星級舞者KYOKA的認同,並挑選了他成為其Build The Team對賽的一員,其他成員還包括The D. Soraki、Franky D 等,最後以Bobby第二名完成。賽後他表示:「十分感謝KYOKA的賞識,邀請我加入她的隊伍。隊中的舞者各有所長,令我吸收不少新元素,亦啟發不少。」

與其他街舞比賽不同,Red Bull Dance Your Style沒有專業評判團,每回合的贏家將

由現場觀眾投票決定晉級,勝負全憑現場觀眾票選。這次世界總決賽在法蘭克福室內體育場(Festhalle)舉行,南韓的Waackxxxy在現場六千名觀眾的見證下,在決賽擊敗荷蘭的 Gio,成為賽事第一位女冠軍。

第一屆Red Bull Dance Your Style世界總決賽在2019年舉行,冠軍由荷蘭的Shinshan 贏得,日本的THE D SoraKi則贏得 2022 年在約翰内斯堡復辦的第二屆賽事冠軍。Red Bull Dance Your Style的參賽者舞種多元,從Hip hop、House、Locking到Popping、Waacking等等。一對一對戰中的音樂,由現場DJ隨機播放,種類包羅萬有,由全球熱門舞曲到經典節拍如Funk、Pop、Rock、Hip Hop、Disco等,考驗舞者即興功力與現場渲染力。今屆Red Bull Dance Your Style世界總決賽,將由漢堡音樂家兼製作人Redchild、南非舞者Bontle MaAfrika Moloi以及德國本DJ Fayme則負責主持。