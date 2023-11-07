17歲新星晉升巴西大國腳　同30年前大哨睇齊

巴西國家隊看守主帥費蘭度迪尼斯公布新一期大軍名單，17歲前鋒恩迪克首次入選，成為自1993年朗拿度之後，「森巴兵團」近30年最年輕大國腳。恩迪克將於明年夏天正式加盟皇馬，繼承「大哨」衣缽。

由於尼馬受傷長抖，費蘭度迪尼斯決定畀次機會恩迪克，佢話：「恩迪克有潛力成為頂級球員，徵召佢係一種獎勵，同埋睇下佢表現。」呢位新星上年10月首次為巴甲球隊彭美拉斯上陣，以16零2個月16日成為球隊史上最年輕披甲球員，其後更成為巴甲史上第2年輕入波球員，上季聯賽上陣7場入3球，今季已成為彭美拉斯主力，各項賽事上陣47場入11球，晉身巴西大國腳並唔令人意外。

恩迪克潛力優厚，被睇好會成為另1位朗拿度，所以皇馬迅速出手，上年12月宣布同彭美拉斯達成協議，以6,000萬歐元(約5億港元)收購呢位天才射手，由於要等到恩迪克明年7月21日滿18歲先至可以正式簽約，所以佢現繼續為彭美拉斯比賽。「大哨」朗拿度曾於2002至07年效力皇馬，上陣177場入104球，恩迪克亦被寄予厚望。

巴西將於11月17日早上世界盃外圍賽作客哥倫比亞，5日之後主場對阿根廷，熱刺前鋒李察利臣落選，恩迪克應該有機會上陣。