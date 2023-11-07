許龍一主場挑戰世界高手　香港高球賽首兩天免費入場

自2020年後復辦的「香港高爾夫球公開賽」將於本周四(9日)展開，並於一連四天在香港哥爾夫球會粉嶺球場上演，在杭州亞運歷史性為港奪得高球金牌的香港「一哥」許龍一，將試圖挑戰世界高手，爭逐這項總獎金200萬美元的國際殊榮。

今次來港爭逐「香港高爾夫球公開賽」可謂猛將如雲，包括2022年英國公開賽冠軍史密夫、LIV高爾夫聯賽個人賽季總冠軍古奇、2018年美國大師賽冠軍列特，而衛冕冠軍兼兩屆賽事冠軍得主奧斯比將再次上陣，力爭成為三冠王，務求躋身四屆賽事冠軍占文尼斯和謝永郁（Hsieh Yung-yo），以及三屆賽事冠軍彼得湯臣（3次奪冠或以上）的行列。

已抵港的幾位球手周二（7日）特別走到西九文化區在藝術公園海濱草坪揮桿，今年3月在港贏得「國際都會高爾夫球錦標賽」冠軍，並於上月勇奪亞運金牌的許龍一，仍然本地球迷於今屆賽事最關注的球手之一，對於時隔半年再在香港比賽表示興奮，而其表現激勵了香港不少年輕球員投入高球運動，他很高興能站在本地高爾夫發展的最前線。他說：「看到任何一名香港球員表現出色都是一件好事！ 我覺得香港有很大的潛力，我希望我的勝利能為香港帶來更多的希望。我們的勢頭肯定會越來越好，所以我非常期待看到我們能取得佳績。」

與許龍一同時參加「香港高爾夫球公開賽」的還有他的三位本地夥伴，他們同是來自中國香港男子高爾夫球代表隊，包括張雄熙和伍城鋒，他們剛在杭州亞運會奪得同樣具有歷史意義的團體銅牌，這次他們聚首一堂爭奪「香港高爾夫球公開賽」的冠軍寶座。

至於以大滿貫冠軍的身份重返粉嶺球場的史密夫，也是賽事焦點之一，他於2014年首戰亞巡賽，當時在「香港高爾夫球公開賽」中獲得並列第9名的佳績。他說：「我很喜歡香港哥爾夫球會的球場，也很期待再次挑戰這個球場，希望今周能夠取得勝利。國際系列賽能夠讓我們到世界不同地方參賽，我一直在關注國際系列賽的進展，我認為它是一個很好的賽事。」

中國球手方面，在「VOLVO 中國公開賽」與許龍一共同獲得並列第二名的陳顧新和多個歐巡賽和日巡賽冠軍得主吳阿順將強勢昂然進入粉嶺球場。

值得一提是賽事首兩天，即11月9日及10日（星期四及五）免費開放予公眾入場，而11月11日及12日（星期六及日）的單日門票為港幣200元，四天入場証為港幣300元。此外，賽事觀眾村也再次在整個賽事周讓入場觀眾能夠在香港哥爾夫球會享受多項娛樂活動，包括瑜伽體驗、藝術工作坊、高爾夫模擬器和其他運動體驗，當然還有美酒佳餚、畫臉彩繪等適合一家大細的活動。詳情可瀏覽賽事官方網站：www.thehongkongopen.com