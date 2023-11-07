香港三鐵亞洲盃11月尾中環舉行　總會透露正申辦世界盃

「2023香港三項鐵人亞洲盃 . 亞洲三項鐵人少年錦標賽 | 香港」將於11月19日在中環龍和道一帶舉行，主辦單位周二（7日）公布賽事詳情，中國香港三項鐵人總會會長周俏男透露，總會現正申辦在香港舉行其中1站三鐵世界盃。

「2023香港三項鐵人亞洲盃」及「亞洲三項鐵人少年錦標賽 | 香港」會於19日早上7時起先後展開，其中前者為來年巴黎奧運計分賽之一，分精英和年齡組別比賽，精英組別的選手要完成750米游泳、20公里單車及5公里跑步，港隊會派出10男3女出戰這組別的賽事，累積奧運積分。

中國香港三項鐵人總會會長周俏男透露，已正式申請舉辦其中1站三鐵世界盃，相信完成亞洲盃後不久會有結果：「目前所收到的評語非常正面，不過當局希望賽道難度會有所提升，因此若我們成功舉辦世界盃，會把今次『亞洲盃』的賽道稍作修改，推高難度以符合世界盃要求。」

由於巴黎奧運計分期於來年5月結束，加上4月再有兩場奧運計分賽 因此周俏男盼在下年3月舉行賽事，讓香港運動員全力搶分，但坦言可能只得1至2名港將能參賽：「如果我們有幸舉行世界盃，世界排名頭50位的選手都有機會參賽，相信只得一兩個名額讓香港運動員參賽，但詳情有待落實。」

伍泰龍、黃子圖、彭詩雅和賀詩樂早前在杭州亞運混合接力奪得1面銅牌，4位運動員是日悉數亮相，其中伍泰龍對在鬧市作賽相當興奮：「我相信大眾對三項鐵人認識未必太深，但因為這個是國際賽事，市民都會為香港運動員打氣，令我們非常鼓舞。」