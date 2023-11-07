希亞路：喜鵲捕「蜂」有計

多蒙特作客紐卡素取得了一場關鍵的勝仗，如果他們能夠乘勝追擊，成功再下一城的話，將有很大機會取得小組次名出線資格。

菲歷斯尼美查於該場勝仗中攻入致勝入球，作為填補比寧咸位置而簽入的球員，這個加盟球隊後的開齋波對他來說意義重大。更重要的是，我認為他於中場表現出色，而這個好表現將會令他有信心自己，可以成為球隊的主力球員。

近年多蒙特先後有艾寧夏蘭特及比寧咸等離隊，如今隊內經已再沒有任何巨星級球員。不過，他們陣中依然擁有曉姆斯、安利簡恩及馬高列奧斯等經驗豐富的球員坐鎮，他們的作用相當重要，將可協助下一代的球員取得進步。基奧雲尼雷拿、尤素法莫高高及卡廉艾迪耶美都是相當有潛質的年輕小將，我有興趣知道，今仗他們哪一位會取得正選上陣的機會。

外號「喜鵲」的紐卡素是一支具組織性、表現淡定及球隊士氣十分好的球隊。我相信，他們有球員可以為多蒙特帶來傷害。

安東尼哥頓的高速於反擊攻勢時十分危險，紐卡素將希望般奴古馬雷斯可以為他作出供應，另外米基爾阿米朗也一樣，會走到對方防線身後作出接應。

哥林威爾遜於正中鋒位置表現出色，其保護皮球能力高，而且高空球有優勢，又能夠擺脫對方守衞，因此他跟曉姆斯的大鬥法，應該會相當精彩。

上場對賽，雙方門將都作出了一些精彩的撲救，我認為尼克普比及基哥高保的表現將會影響球隊的晉級機會，因為今仗有可能會以1球定勝負。

但我相信紐卡素前場的速度較高，今仗應該有利他們發揮，所以我預計喜鵲作客「蜜蜂兵團」將可以全取3分而回。