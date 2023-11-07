12月伊館爆發霹靂舞世界系列賽　免費派門票　

作為巴黎奧運排名賽壓軸的「WDSF霹靂舞世界系列賽–香港2023」將於下月15至16日假灣仔伊利沙伯體育館上演，這被認可為「M」品牌的賽事吸引多名世界排名頭10的選手來港爭逐，包括兩位在10月杭州亞運奪金的男、女選手，日本的B-Boy Shigekix半井重幸及中國的B-Girl 671的劉清漪，門票將免費以先到先得派發。

距離巴黎奧運不足一年，各國的B-Boys及B-Girls在過去超過一年的時間，馬不停蹄到世界各地參加比賽，爭取奧運積分。香港這次獲WDSF（世界體育舞蹈總會）授權，主辦最後一站的奧運計分賽、而且是屬最高級別的「WDSF 霹靂舞世界系列賽 - 香港2023」（WDSF Breaking for Gold World Series-Hong Kong 2023）(BfG)，預計來自約50個國家或地區200名霹靂舞精英來港爭取奧運積分。

中國香港體育舞蹈總會主席葉賜偉表示，疫情過後，香港體育舞蹈能藉霹靂舞強勢回歸，並成為「M」品牌，是個好開始。他表示：「我們希望藉著12月的霹靂舞奧運計分賽，能喚起市民對體育舞蹈的關注，今年只是一個新的開始，我們希望一年接一年承傳下去，未來將跳出伊館，移師至更大的啟德體育園舉行。」比賽分兩天進行，選手將於第一天（即15日）進行海選，之後緊接64強及32強淘汰賽，晉級的選手於第二天繼續爭逐，並決出冠軍。

BfG是其中一個躋身巴黎奧運舞台的途徑，在BfG排名前列的選手可以躋身明年三月至六月的奧運資格系列賽（Olympic Qualifier Series – OQS），WDSF將於香港站後結算各選手的BfG累積總分，再定出入選OQS的名單。

作為東道主的香港，屆時將派出三男三女參賽，包括B-Boy C Plus-施嘉鑫、B-Boy Think-曾子驊及B-Boy Ex-張卓文；而女子組則包括B-Girl Lady Banan-黃昭惠、B-Girl Lady Little-陳嘉怡及B-Girl IFree-張麗怡。今日出席記者會的曾子驊、陳嘉怡及張卓文均表示積極備戰，他們將以東道主身份跟一眾世界級霹靂舞者一較高下，包括現時同是世界排名第一、來自日本的B-Boy Shigekix及中國的B-Girl 671。這兩位星將已憑亞運金牌穩取巴黎奧運入場券，再加上多位世界排名前十的B-boy及B-girl，相信他們定能令賽事生色不少。

門票方面，大會希望與眾同樂，除預留座位給弱勢社群及中小學校外，其餘門券將費派發給香港市民入場觀看精彩的賽事，並將於明日(8日)開始在中國香港體育舞蹈總會網站(www.dancesport.org.hk)登記，市民憑電話號碼登記，每場可領取兩張門票，每人限領最多5場共10張門票。