3x3香港大師賽11.25展開16隊爭冠　德哥渴望打職業

「FIBA 3x3 世界巡迴賽 — 香港大師賽 2023」將於11月25日及26日在維多利亞公園舉行，16支來自世界各地球隊將爭奪冠軍寶座，力爭世界巡迴賽總決賽入場券。由甲一球員蔡龍德、楊瑞鴻、許烜行及澳洲的Shaquille Maharaj組成的「烏溪沙隊」早前勝出資格賽，成為香港唯一入圍球隊。

「香港大師賽 2023 」為FIBA（國際籃聯）3x3 最高級別的賽事，獲M品牌活動認證。除了讓香港運動員由「本地街場踏上國際舞台」之外，今年更增設為期5日的「3x3 VILLAGE 」，內有攤位遊戲和地道美食等，11月25日更會有大坑舞火龍表演，讓球迷有更佳比賽體驗。

今屆有來自中國、美國、黑山、立陶宛等頂尖球隊，以及勝出香港區資格賽（3x3 Hong Kong Quest）的烏溪沙隊共16支參賽球隊爭冠。烏溪沙隊成員包括：甲一球員蔡龍德、楊瑞鴻、許烜行及澳洲球員Shaquille Maharaj。近年積極參加3人賽的蔡龍德表示：「近年各界對3人籃球更為重視，奧運、亞運都有3人籃球比賽，我覺得香港絕對有力發展這個項目，如有職業球隊自己亦想參與其中。今次隊友Shaquille Maharaj贏過全國男子三人籃球超級聯賽冠軍，擁有豐富三人賽經驗，我希望從他身上學習，之後將經驗分享給學生，培育新血。」

賽會亦宣布11月22及23日將舉行本地男女子學界籃球邀請賽及女子籃球公開賽，前者更是香港史上FIBA最高級別3x3學界賽，值得留意。「香港大師賽 2023」門票將於11月8日起於快達票公開發售，票價為100至680元。