亞冠盃　傑志作客鬥曼谷聯不容再失

「亞冠盃」周三（8日）上演F組第4輪分組賽，傑志作客法政體育場惡鬥泰國球隊曼谷聯。曼谷聯今屆賽事表現出色，上仗更以2比1反勝傑志，3戰全勝暫時位列榜首；相反「藍鳥」小組錄得3連敗，為力保出線希望，戰意不用懷疑，好消息是球隊多名主力能夠傷愈復出，今仗有望復仇成功，生死戰一觸即發！（HOY TV 76台周三晚上8時直播）

上屆亞冠歷史性躋身16強的傑志，暫時發揮強差人意，未嘗一勝下只能在小組敬陪末席，暫代主教練金東進（Kim）承認感到一定壓力，但強調球隊正逐步重回正軌，今仗再鬥曼谷聯會小心應戰，以3分為目標：「上場我哋踢得唔差，但始終對手暫時無論喺聯賽、亞冠都未輸過，又有主場優勢，我哋唔會太急於搶攻，陣式上會保持攻守平衡。」其南韓同鄉金信煜今次亦有份隨隊，Kim表示暫時仍未決定外援出場名單，不排除會安排這名射手上陣：「金信煜身型高大，頭槌會有優勢，只要我哋識得運用，將會為對手構成好大威脅。」

傑志改由金東進領軍後，早前慣常擔任右翼的羅梓駿，被安排重返右閘，他坦言未有太大問題：「踢閘職責可能仲清晰啲，其實都係要跑上跑落，只係可能防守要求上會再高啲，但啱啱專注番踢依個位，要啲時間適應，暫時表現還可以，上場盃賽又有個助攻，都算一個好嘅開始。」「羅梓」續指上仗主場雖不敗曼谷聯，但比賽形勢並非完全一面倒，今仗希望可以打開勝利之門。

至於陪同金東進出席賽前記招的米基爾，就認為上場聯賽大勝晉峰，有助提升球隊信心，但強調今場會是全新的挑戰：「上場我哋大勝對手7球，但今場波難度更大，曼谷聯有主場優勢，惟有做足準備，相信球隊有力爭3分，我哋會為球迷而戰。」

曼谷聯今屆「亞冠盃」表現強勢，至今3戰全勝，包括曾於主場擊敗全北汽車，高踞F組榜首。曼谷聯雖然上仗作客擊敗傑志，但就付出不少代價，除了有查迪領紅今場要停賽之外，上半場因傷退下火線的龐贊亦要長抖，肯定無緣披甲，此外林雲拉斯提安，以及對傑志取得致勝入球的潘米燦都等主力，同樣有傷在身上陣成疑，這支泰國勁旅未必能夠以最強陣容鬥「藍鳥」。

傑志預計陣容

門將：86.保羅

後衞：2.羅梓駿 26.羅素 5.艾里奧 77.費蘭度

中場：17.米基爾 4.查理史葛 10.基爾頓

前鋒：89.恩查 9.金信煜 7.明加索夫