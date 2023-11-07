丹恩奴域：艾納斯勢「大」勝艾哈杜尼

艾納斯第3輪分組賽面對艾杜哈尼時，比賽最後30分鐘飽吃驚風散，幸好最終依然能夠以4比3獲勝，不過我認為比賽大部份時間艾納斯都控制著戰局。

艾納斯陣中的一眾球星為球隊鎖定勝局，當中包括個人攻入兩球及交出1次個助攻的基斯坦奴朗拿度、攻入今屆亞冠盃個人第3個入球的泰利斯卡，以及取得首個亞冠盃入球的沙迪奧文尼。

上場艾納斯主場出擊以攻代守，5個外援名額當中派出了4位外援球員於前線攻堅。今仗賽事，主隊為了令中場線加強防守覆蓋能力，我預期在波索域及沙高科芬拿二人之中，至少其中一人會肯定正選上陣，甚至攜手落場亦絕不意外。由於基斯坦奴朗拿度希望可以奪得賽事的金靴獎，所以他將會正選出擊，換言之，我預期在沙迪奧文尼及奧達維奧之中，只有其中一人能披甲，或者有可能同時缺陣。

艾杜哈尼上輪分組賽作客艾納斯時，下半場表現得相當好，將會令他們增強自信心。陣中最具入球威脅的球員是米高奧隆加，以及上仗攻入1球及交出1助攻的艾姆斯阿里，新領隊加爾迪亞將會滿意他們的演出。另外，菲臘比古天奴看來亦已融入球隊，所以如果他能夠於前場製造到入球機會的話，我認為艾杜哈尼有一定的搶分機會。

由於3場分組賽只得1分，艾杜哈尼如果今仗未能獲勝的話，將會被淘汰出局，故此他們定要向對手進攻，但這個舉動將導致其後防出現空位，讓艾納斯可以憑著反擊攻勢取得入球，我不認為主隊的防線有足夠實力，應付對方的反擊攻勢。

我不會感到驚訝今場賽事將會再一次有很多入球出現，但我認為艾納斯始終技高一籌，最終可再一次贏波。