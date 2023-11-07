甲一　何倚富爆seed獨取27分助永倫4連勝

甲一男籃聯賽於周二（7日）晚上演，永倫在何倚富轟入6記三分球得27分下，以92：77擊敗漢友，豪取4連勝，下場將於11月14日對南青。

上場擊敗南青重回勝軌的漢友首節先發制人，頭2分鐘靠鄺錦昌、艾華士和蔡駿賢打出7：0攻勢。「黃金戰士」主力泰那上場對南華時足踝受傷而缺陣，漢友防守嚴密，永倫射手韓天次及何倚富皆未能在外圍搶分，柏斯面對夾擊難以起手，首節得4分，永倫以10：14落後。

第2節何倚富和韓天次先後爆發，前者7分鐘內轟14分，後者在此節尾段轟「back to back」三分球，單節亦有10分，永倫此節打出35：16，半場領先45：30。

永倫愈打愈順，何倚富第3節甫開始再轟2記三分，加上柏斯籃底接應周迎堅妙傳，打出8：0攻勢，拉開23分。之後何倚富進入「得分模式」，急停遠投亦能輕鬆命中，加上連浩駿和蘇恩樂亦在外線發炮，永倫一度將分差擴大至27分。漢友雖有艾華士「拆你屋」加上鍾俊昇「and 1」，但面對永倫多支「炮台」亦顯得無力招架，永倫領先72：48。永倫射手何倚富單節12分，至於上半場僅6分的漢友艾華士此節亦有11分進帳。

第4節漢友極力反撲，高壓防守造就艾華士6分鐘轟14分，一度收窄至12分差，不過永倫頂住壓力，最終以92：77力挫漢友，聯賽4場全勝。

數據方面，永倫何倚富三分球10中6，全場得27分，成為贏球功臣，柏斯取得18分、12籃板，韓天次亦有14分、8籃板進帳。漢友以艾華士居首，轟入全場最高33分，另加17籃板。何倚富賽後表示：「因為泰那受傷缺陣，大家一定要出多一分力，幸好有阿Mike（柏斯）護住籃板，令我們都放膽射三分，也要多謝隊友蘇恩樂訓練時常常陪我射波，這是訓練成果吧！」永倫取得4連勝，何倚富揚言球隊目標一致，齊心挑戰冠軍寶座：「球隊今季有好多新人，季初處於磨合階段，來到季中默契漸佳，希望之後對香港東方和滿貫都能發揮得好，衝擊冠軍。」