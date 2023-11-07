激到爆！關雋陶絕殺　南青險勝建龍飛馬開齋

表現穩步上揚的關雋陶今仗個人獨取23分，漸成為南青核心人物。（鄧文滔攝）

甲一男籃聯賽周二（7日）尾場，開季4戰全敗的南青一洗頹勢，憑關雋陶射入全場最高的23分，兼壓哨絕殺，以67比65擊敗建龍飛馬，成功開齋。

建龍飛馬居港外援亞理首節已在籃底展現威力，搶下個籃板，其中1次搶贏進攻籃板後，搏得「and 1」助球隊領先，不過南青憑關雋陶連取6分，追至10比11，逼使飛馬叫暫停。南青其後有機會反超，但幾次進攻都未能得手，包括蔡鴻興完第1節前兩罰全炒，飛馬以15比12領先。

南青第2節曾經由何倚楊接應司徒偉傑傳送，上籃得手追平17比17，不過馮嘉豪和劉家傑立即回敬1球3分，加上李旭川射入中距離，亞理上半場已取得10分12籃板，錄得「雙雙」令飛馬以35比29領先完頭兩節。

飛馬換邊後憑黃偉琪和李旭川先後建功，一度拉開至41比29，但南青未有放棄，吳家麒及蕭俊傑在中距離得手，徐澤成亦射入3分，把分差縮窄至單位數，追至42比50。關雋陶完第3節搏得犯規後，兩罰全中，南青進一步追近至50比54進入最後1節。

關雋陶第4節中段射入兩球3分，使南青反超60比59，之後近蔡鴻興搏得「and 1」，潘正熙再添1球3分，令南青依然維持領先65比61。戰至讀秒階段，周健宏籃底放入為球隊追平，其後完場最後一刻，關雋陶射入壓哨中距離，助南青以67比65絕殺建龍飛馬，收穫本季聯賽首場勝利。

絕殺功臣關雋陶賽後表示，頭4場經歷大敗後，全隊上下十分失落，形容今場開齋非常重要，不過他未有邀功並向一眾隊友致謝：「頭4場全敗後難免會自我懷疑，幸好大家互相扶持渡過難關，特別『技安』（吳家麒）一直努力維繫士氣，做到大哥風範，其實他大可轉會或退役，很多謝他選擇留隊。」

走出開季全敗陰霾後，「阿陶」亦對本季前境重拾信心，盼能護級成功：「少咗個外援對球隊影響好大，但我相信大家絕不比其他球隊的本地球員差，只要大家保持今日的信念，球隊是有機會留在甲一。」