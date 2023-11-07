費度：拿舒維爾破「城」 追平局數

奧蘭多城幾經辛苦下以1比0小勝拿舒維爾，取得美職季後賽首圈第1場賽事的勝仗。我相信，第2場賽事戰情同樣緊湊刺激。

替奧蘭多城一箭定江山的球員是卡坦根拿，他攻入了一記精彩的遠距離射門。這位秘魯球員是球隊最重要的人物，他通常都會出任防守中場位置，今仗將要擔當瓦解對方攻勢及反守為攻的關鍵角色。

我認為其主帥柏利耶將會排出慣常的4-2-3-1陣式，法古杜托利斯及艾雲安古路會在比賽中途互換左右邊路位置，令對方防線防不勝防。如果他們能夠為前鋒鄧肯麥古尼製造到射門機會的話，我預期奧蘭多城可以取得入球。

另外，奧蘭多城近況亦好，錄得5連勝的佳績，當中更有4場是沒有失球，所以，他們正好在這個關鍵時刻狀態炙手可熱。

然而，我對拿舒維爾寄予厚望。首先，舒列治錯失了一個十分容易取得入球的機會，其次的是陣中球星穆卡達表現醒神及曾經有腳遠射射中門柱。拿舒維爾曾經有幾次差點就取得入球，我認為他們今仗有能力為奧蘭多城的穩固防線，帶來麻煩。

關鍵在於哪一隊能夠奪得中場的控制權。主隊拿舒維爾將會排出4-4-2陣式，如果他們能夠主宰中場中路的話，他們應該可以為前線球員製造到入球機會。

首席射手穆卡達近7仗沒有入球進帳，但考慮到他上仗的出色表現後，他今仗有可能會成為改寫戰局的球員，所以我預計拿舒維爾可以獲勝追平場數，令今個系列賽需要進入決定生死的第3場賽事。