滿貫豪華陣容殺氣十足　今晚直播晉裕挑機戰

上周以47分大勝建龍飛馬的滿貫周三（8日）晚甲一聯賽再度出擊面對升班球隊晉裕，「綠軍」外援蓋帝斯近兩戰都只上陣半場，但球隊仍能「破百」大勝，氣勢如虹。至於晉裕近期錄得3連敗，連續兩場惡鬥「Big 4」球隊挑戰甚大。（on.cc東網周三晚7時直播，港台電視32周三晚上10時30分播映）

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滿貫近況大勇，上場以110：63擊敗建龍飛馬，連續兩場「破百」取勝。滿貫這場甫開戰就向對手施壓，首節已領先27：13，外援蓋帝斯只打上半場，貢獻18分，另外「餓波」已久的方誠義亦交出11分，兩人帶領「綠軍」半場領先60：35，早早確立領先優勢。下半場輪到張彬賢有出色表現，配合隊友快攻，多次殺入籃底得分，搶下全場最高20分，協助滿貫取得3連勝。說到近兩戰球隊表現，滿貫控衞葉俊傑表示：「近兩場大家入局快，大家落到場都落力防守，4節都有足夠壓力給對手。」「綠軍」近期輪換較多，葉俊傑亦獲得更多上陣時間，上場他因腰痛而稍事休息，但相信並沒大礙。他認為自己表現仍有不少改善空間：「今年暫時給自己50分，希望自己表現可以再穩定一點，尤其在串聯隊友方面可以做得更好。」

滿貫今晚對晉裕，「傑仔」表示：「晉裕球員經驗豐富，有Bear（梁民熊）、子禮（劉子禮）、阿樂（蘇志樂）一眾射手，再加外援絕對不易應付，所以我們除了要降低外援得分之外，更可以比讓對手的射手射起。」傷兵方面，滿貫前鋒鄧志恒於10月31日對南青一戰足踝扭傷，今場繼續休戰。

至於晉裕上場面對香港東方強硬防守，全隊投籃命中率跌至24％，全場錄得多達27次失誤，最終以42：78告負，錄得3連敗。晉裕8日內迎來第3場比賽，更要連續對兩支「Big 4」球隊，能否盡快調整會是關鍵。

甲一男籃賽程

日期：11月8日

地點：灣仔修頓場館

時間：7：00pm 滿貫對晉裕；

8：40pm 南華對崇德飛鷹

門票：60元，長者學生優惠票：40元