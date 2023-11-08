死亡之組大亂鬥　紐卡素殘陣輸波出線勢危

紐卡素下輪再輸即出局。(Getty Images)

被視為歐聯「死亡之組」嘅F組，周三(8日)凌晨踢完第4輪後形勢更緊湊，原本榜尾嘅AC米蘭主場2比1反勝巴黎聖日耳門(PSG)，英超勁旅紐卡素就作客吞多蒙特2蛋，依家小組4隊只有3分差距，紐卡素下輪作客PSG非勝不可，不過「喜鵲」殘陣下再有哥林威爾遜受傷，形勢危急。

紐卡素依家傷兵滿營，今場只有13個外場球員候命，而且只擺8個後備，當中包括2名門將同幾位青年軍，結果26分鐘被多蒙特中路打穿，富克洛近門射入先開紀錄；紐卡素56分鐘有黃金機會，但祖連頓飛頂貼柱出界，多蒙特79分鐘再由祖利安白蘭特快速反擊入波，鎖定2比0勝局。

紐卡素喺歐聯連輸2場後，依家4戰4分跌落榜尾，下輪作客PSG再輸就肯定提前出局。紐卡素領隊艾迪侯域賽後表示：「我哋今日唔喺最佳狀態，同上個月輸畀多蒙特一樣，我知道我哋明明可以踢得更好，多蒙特冇遇到真正嘅紐卡素，依家只能夠展望未來。」

紐卡素下輪一定唔可以輸畀PSG，最後一輪主場對AC米蘭或者仲有價講，不過佢哋目前傷兵眾多，前鋒哥林威爾遜半場期間換走，艾迪侯域表示：「佢嘅大腿筋出現問題，令球隊變動空間更少，依家未知佢傷成點，但球隊依家情況緊急。」