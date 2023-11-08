G組塵埃落定　曼城、萊比錫提前出線

歐聯G組出線席位塵埃落定，曼城同RB萊比錫周三(8日)凌晨齊齊贏波，提前2輪鎖定出線資格，亦係今屆頭2支鎖定16強資格球隊。曼城主場3比0大勝年青人，傷愈復出嘅艾寧夏蘭特又入2球，「藍月亮」更成為歐聯史上最快達到250個入球球隊。

曼城喺G組實力超班，不過今仗仍然強陣出擊，賽前被指「上陣成疑」嘅艾寧夏蘭特正選掛帥，23分鐘更射入12碼先拔頭籌，菲爾科頓喺完半場前拉開到2比0，艾寧夏蘭特51分鐘再入多球，協助曼城輕鬆大勝3比0。曼城今仗成為歐聯史上第12支入波達到250球嘅球隊，而佢哋只用119場比賽就完成，係史上最快達到呢個里程碑嘅一隊。

曼城領隊哥迪奧拿賽後大讚球隊表現：「提早2輪出線好值得開心，我會用『穩定』嚟形容呢幾年嘅曼城。有人會話分組賽好容易踢啫，但現實上你都要做好你嘅工作，RB萊比錫係呢組最強對手，我哋想以首名出線，淘汰賽就可以喺主場踢次回合。

RB萊比錫作客2比1擊敗貝爾格萊德紅星，4戰3勝得9分排第2位，由於年青人同貝爾格萊德紅星都係只得1分，令RB萊比錫亦得以提前出線。