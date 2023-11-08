A米反勝PSG保出線希望　雙方球迷開大片

周三(8日)凌晨歐聯F組，AC米蘭憑拉菲爾利亞奧、基奧特各建一功，主場以2比1反勝巴黎聖日耳門(PSG)，踢到第4輪分組賽終於打開勝利之門，力保出線希望。雙方球迷喺賽前及賽後都發生嚴重衝突，兩間球會隨時有手尾跟。

PSG上輪主場大勝AC米蘭3比0，今仗亦反客為主，開賽9分鐘就由中堅史堅尼亞近門頂入打開紀錄。不過，AC米蘭好快扳平，基奧特禁區左路起腳，被倒戈嘅門將基安盧基當拿隆馬撲到，皮球彈起，高而不遠，拉菲爾利亞奧趁機打倒掛射入。換邊後僅5分鐘，迪奧靴南迪斯左路傳中，基奧特頂入為AC米蘭反超前2比1，呢位法國國腳以37歲零38日成為AC米蘭史上第2大年紀取得歐聯入波嘅球員，僅次於恩沙基。

PSG原本有機會扳平，但88分鐘李康仁射門中柱彈出，注定全失3分而回。AC米蘭贏波之後，排小組第3位，落後榜首多蒙特2分，以及少巴黎聖日耳門1分，A米下輪主場對多蒙特，成為爭出線生死戰。

另外，今仗大戰場外氣氛一樣激到爆，法國《隊報》及意大利《晚郵報》指雙方大約100名球迷喺賽前及賽後發生械鬥，部份人拎住棒球棍等武器互毆，比賽前1晚亦有PSG球迷被人刺傷腿部，歐洲足協可能會介入調，兩間球會隨時被處罰。