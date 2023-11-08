全國學生運動會田徑隊奪3銀4銅　創4次港績

香港田徑隊周二晚結束在廣西舉行的首屆全國學生（青年）運動會凱旋返港，他們今次共奪得3銀4銅共7面獎牌，收穫甚豐。

田徑隊今次袋走7面獎牌之外，同時亦創出4次香港紀錄及3次香港U20紀錄，隨着林銘夫在男子跳遠項目獲銅牌，為港隊取得今屆首面獎牌後，喜訊不斷傳來，其中廖曉朗在男子110米欄決賽以破香港U20紀錄的13秒39奪得銀牌，而女子接力隊分別在4x200米及4X100米決賽獲得銀牌，4X200米接力的決賽上她們更跑出1分36秒71的新香港紀錄。

至於男子接力隊在4X200米接力項目上，陳一樂、葉景維、梁靖恆、吳君浩先在初賽跑出新港績以1分24秒02，小組次名晉級，其後在決賽再打破香港紀錄，以1分23秒11獲得銅牌。

是次田徑隊獎牌成績如下:

銀牌

廖曉朗 男子110米欄 （13秒39,香港U20紀錄）

女子4x200米(白凱文，鄒子蕎，邱蒨庭，徐穎恩，李衍悠) ( 1分36.71,香港紀錄)

女子4x100米(鄧焯文，李巧怡，李紫桃，羅芷元，邱蒨庭) (45秒92)

銅牌

白凱文 女子100米欄決賽(13秒89，香港U20紀錄)

林銘夫 男子跳遠決賽(7米49)

賈慧妍 女子跳遠決賽(5米99)

男子4x200米(陳一樂，葉景維，梁靖恆，吳君浩) (1分23.11,香港紀錄)