體院時隔14年換院長　前壁球總教練蔡玉坤被委任

香港體育學院周三（8日）發出公告，經過一輪競爭及審視後，體院董事局正式委任蔡玉坤為體院院長，並將於2024年1月1日履新；而自2009年擔任院長長達14年的李翠莎即將退位。

體院發出通告指，由主席鄧竟成宣布，「經過競爭激烈的全球招聘程序，以及由專責招聘小組審視及提交建議後，體院董事局正式委任蔡玉坤先生MH為體院院長，並將於2024年1月1日履新。是次全球招聘程序由一間管理人員獵頭公司協助。」

蔡玉坤於運動員時代曾是壁球「一哥」，退役後擔任壁球教練，出任壁球總教練長達17年，「由運動員、教練以至晉身為壁球總教練，服務體院近25年。任職總教練期間蔡先生制定非常成功的壁球訓練計劃，帶領港隊在2009年東亞運動會壁球比賽中取得7金5銀佳績，並於2010年獲香港特區政府頒授榮譽勳章。蔡先生於2016年加入體院管理層出任副院長，憑藉出色的精英體育培訓經驗、領導和管理才能，為體院整體的發展貢獻良多。」

在體壇人稱Tony的蔡玉坤在通告中表示：「我對於獲委任為體院院長深感榮幸。2024年舉行的巴黎奧運會和殘奧運，以及2025年由廣東省、香港特區及澳門特區三地聯合舉辦的第十五屆全國運動會，對香港精英體育界來說是令人期待的盛事。在政府、體院上下仝人、各持份者及社會各界人士的支持下，我相信精英運動發展必定能夠精益求精，運動員在國際大型賽事繼續取得佳績、為港爭光。」

至於現任體院院長李翠莎來自愛爾蘭，於2009年起一直擔任院長至今，長達14年，而她升任院長前，曾在體院多個部門工作，包括運動心理組及運動員研事務科等等。