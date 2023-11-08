丹恩奴域：制鐵碎「鑽」保全勝

浦和紅鑽兩星期前於主場不敵浦項制鐵，對這支衞冕球隊來說絕對是一個災難，如今他們將要為了晉級次圈而要跟對手再次決一死戰。浦和紅鑽在餘下3輪分組賽的情況下，落後榜首的浦項制鐵5分，所以今仗如輸波的話，將意味他們未能反超對方，將要為次名出線資格而戰。

我感到浦項制鐵教頭金基東上輪分組賽戰術調配得宜。其後防表現得十分之有組織性，而中場方面，兩位中場球員於4名守衛前作出了一道屏障，令浦和紅鑽鮮能夠製造出具威脅的入球機會。

然而，當他們進攻的時候，往往都能夠做到目標為本。金承大於左路表現出色，他的精準傳中球助攻了球隊的首個入球，而金仁成後備入替後亦於右路表現得相當好。整體而言，他們攻守都十分平衡。

浦和紅鑽就算今仗打和也不足夠，他們定要獲勝。但他們不是一支全攻型的球隊，而史哥沙也是一位比較審慎的監督，他相信只要球隊保持耐性，機會就會來臨。

我預期右閘球員酒井宏樹將會重返正選行列，成為浦和紅鑽今仗部署的重要一員。荷西干堤上仗因傷缺陣後，他今仗應該會取得前場正選位置，事關其反擊速度及禁區內的走位，有可能成為勝負的關鍵。

今場賽事應該會相當精彩，任何事情都有可能會發生，但由於浦和紅鑽飽受壓力，所以我相信浦項制鐵將可再一次取得勝利。