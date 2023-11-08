希亞路：紅魔連「本」帶利歸還

雙方上輪歐聯分組賽的對賽中發生了相當戲劇性的終結，門將奧拿拿救出佐敦拿臣的12碼罰球，成功協助曼聯鎖定勝局，以1:0小勝哥本哈根。

紅魔鬼能否重新振作起來呢？這是一個難以解答的問題，事關他們的表現繼續不穩，但如果今仗作客丹麥能夠獲勝而回的話，我認為他們有機會晉級16強。

如想3分盡收，他們的中場定要交出穩固的表現才可。由於其防守已經相當脆弱，所以他們需要踢法積極硬朗的球員鎮守中間位置，卡斯米路的受傷影響嚴重球隊的部署，換句話說麥湯米尼今仗應該要擔任此重要角色。

其領隊坦哈格需要陣中的球星交出好表現。拉舒福特近況麻麻，但他能夠於邊路以速度為對方防線帶來麻煩。當對方出現失誤後，他們展開反擊攻勢時，般奴費南迪斯能否盡快將皮球傳到前線的隊友，以及於這個進攻中場位置貢獻入球亦相當關鍵。

由於哥本哈根首3輪分組賽只得1分，所以他們今仗定要獲勝，才可以保持出線希望。

我相信這支來自丹麥的球隊有可能於邊路位置取得甜頭，一對翼鋒穆罕默艾爾尤諾斯及安高利有能力以高速為對方構成問題。曼聯每場比賽都會轉換一對左右二閘，我認為他們可以強攻這個區域。

另外，死球處理將會相當關鍵，皆因紅魔鬼往往都未能好好防守對方的自由球攻勢，球員身形較佳的哥本哈根，有可能可以於接應傳中球時取得優勢。

大家亦要留意巴基治的演出，這位年僅17歲的年輕小將今季於本土聯賽攻入了多個入球。他有潛質成為明日之星，雖然他未必會正選上陣，不過我們有可能於下半場的比賽中看到他後備入替。

今場賽事的戰況及賽果難以估計，但我認為曼聯會交出好表現，在幾經辛苦的情況下獲勝而回。