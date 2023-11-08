香港高球賽明日開鑼　衞冕冠軍奧斯比為父親而戰

第62屆「香港高爾夫球公開賽」明日於香港哥爾夫球會粉嶺球場開鑼！作為亞巡賽國際系列賽的其中一站，賽事吸引了132位來自32個國家及地區的高爾夫球手雲集香港，角逐高達200萬美元的賽事總獎金。

今年強勢冒起的香港「一哥」許龍一，挾着亞運金牌及3月在港奪得的「國際都會高爾夫球錦標賽」冠軍頭銜出戰，連同七位本地高爾夫球手加入戰陣，包括亞運團隊銅牌張雄熙和伍城鋒，港隊球員李中堯、林行知、楊曉威、沈弘毅和Leon D’Souza，以挑戰一眾世界級球手，而許龍一明天在首輪更與去年英國公開賽冠軍澳洲的史密夫及2018年美國大師賽盟主列特同組出發。

此外，值得關注的還有幾位中國球手，當中包括在「VOLVO 中國公開賽」與許龍一共同獲得並列第二名的陳顧新、多個歐巡賽和日巡賽冠軍得主吳阿順、葉沃成、劉恩驊、羅學文、仝揚和業餘球員馬秉文及周子勤，而17歲的劉恩驊在5月更在杭州贏得他的首個職業冠軍，並在月初的中國巡迴賽積分榜排名第二。

至於爭取衞冕的澳洲名將奧斯比，昨日也有參加職業-業餘配對賽為賽事作適應準備，他透露父親Pete剛於兩周前離世，懷着沉重心情來到參賽，但他以爭標為目標。

43歲的他表示:「過去幾星期的經歷，我可能有點做得不足...我剛在亞洲贏了一項賽事，也在歐洲奪標，2017年在這裡奪冠很特別，第二次則在2020年，當時應該是我生涯最佳，每一次奪標都是困難，但我今次仍然會全力以赴爭取。」奧斯比的父親對他的職業生涯有巨大影響，就連留鬍子的造型都跟父親一樣，畢竟Pete是一位備受尊敬的職業高爾夫手，是高球商品專門店的創辦人；而過去只有三位球手在香港公開賽上，贏過３次或以上的冠軍，當中包括四屆賽事冠軍西班牙球星占文尼斯及中華台北謝永郁，而澳洲的湯臣也曾三次捧走錦標，相信今次奧斯比期望為父親而戰。