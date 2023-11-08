當拿隆馬遭「撒溪錢」嘲諷　念舊情導致失波？

AC米蘭球迷將大量印有當拿隆馬頭象的假美鈔，撒向球場嘲諷他見利忘義。(Getty Images)

周三(8日)凌晨歐聯F組，AC米蘭主場對巴黎聖日耳門(PSG)，出現「漫天鈔票」飄飛嘅壯麗景象，但並非有人派錢，而係AC米蘭球迷製造大量印有PSG門將基安盧基當拿隆馬頭象嘅假美鈔，撒向球場嘲諷呢位24歲意大利國腳為錢背叛母會A米，轉投PSG。

基安盧基當拿隆馬2021年夏天拒絕續約，以自由身轉投PSG，成為AC米蘭球迷嘅眼中釘，今場賽前，A米球迷發表公開信譴責當拿隆馬，球迷最氣憤並非因為佢離隊，而係佢故意唔續約，以自由身轉會，從而獲得PSG開出巨額薪酬合約，令一手栽培佢嘅AC米蘭失去一筆可觀轉會費收入，令當時政困問題雪上加霜。球迷組織發言人表示，今次特別印製100萬張假美鈔掟畀基安盧基當拿隆馬，以示不滿。

當拿隆馬今場表現慌失失，PSG第2球失波，佢要負好大責任，當時有AC米蘭前鋒拉菲爾利亞奧喺小禁區倒地，疑似受傷，當拿隆馬掛住舉手，希望對手將個波踢出界暫停比賽，畀軍醫入場治療呢位前隊友，但A米球員一於少理，繼續組織攻勢，由基奧特頂入致勝1球。