晉級關鍵戰唔敢冒進　曼聯玩半場細

歐聯A組賽事，哥本哈根主場迎戰曼聯。哥本哈根3戰僅得1分，今仗若然未能搶分，出線前景相當暗淡。「紅魔鬼」上輪主場對哥本哈根只係險勝，加上勝負影響出線不容有失，作客都唔敢冒進。哥本哈根近7仗歐聯6次半場開1球或以下，吼實1.5球半場細。（Now 643周四凌晨4時直播）

曼聯上輪歐聯擊敗哥本哈根後，喺聯賽同英聯盃先後不敵曼城及紐卡素，坦哈格帥位出現危機，好彩上仗聯賽對富咸贏番1比0，壓力得以緩和，但係危機仲未解除。若然「紅魔鬼」今晚擊敗哥本哈根，下場聯賽再贏盧頓，屆時坦帥先至真正鬆口氣，其中今場對哥本哈根更關乎歐聯出線前途，不容有失下必小心應付。

預料曼聯今仗將再度變陣，傷愈嘅拉舒福特復出踢左中場，安東尼馬菲奧斯狀態差被收起，右路改用甚少上陣嘅法根度柏利斯查，前鋒焗用近6場食白果嘅海倫，要攻破哥本哈根防線，唔係咁易。

哥本哈根目前排A組包尾，再輸就出局，就算主場出擊都唔會亂攻，佢哋上輪作客奧脫福僅負0比1，末段博得12碼但因佐敦拿臣宴客未能扳平，可見對住曼聯並唔係完全冇得打。而且呢支丹麥班霸主場向來硬淨，之前主場對拜仁慕尼黑，半場頂住0比0唔輸，今場一樣做得到。

更多賠率：