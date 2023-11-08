亞冠盃　袋第1分！10人傑志作客逼和曼谷聯

「亞冠盃」分組賽F組賽事周三（8日）上演第4輪爭奪，其中港超球隊傑志作客法政體育場，硬撼泰國球隊曼谷聯。結果比賽後段要踢少1人的傑志，憑保羅救出12碼，加上恩查下半場的入球，以1比1逼和靠莫塔伊拿西奧先拔頭籌的曼谷聯，取得今屆分組賽第1分。

「藍鳥」今場有潘沛軒首次於賽事擔正，與明加索夫負責兩翼側擊，米基爾、基爾頓及查理史葛組成3人中場，為箭頭恩查提供支援，金信煜先列後備，有份隨隊到泰國的祖連奴則不在名單中；主隊曼谷聯繼續派出基丹及莫塔伊拿西奧攻堅。

曼谷聯開局主動出擊，隊長貢薩維斯薩蒂尼路7分鐘接應角球一頂僅僅斜出。1分鐘後，明加索夫推入大位遠射，省到對手出界博到角球。進攻機會不多的主隊率先打破缺口，莫塔伊拿西奧推順禁區外放冷箭，27分鐘射破保羅十指關。落後的傑志嘗試組織攻勢，完半場前陳晉一左路傳中，接應的潘沛軒來遲一步無功而返。

傑志換邊後由費蘭度入替明加索夫，陣形縮後的曼谷聯，47分鐘有斯拿旺半窩利勁射被保羅檔走，及後藍鳥再派出金信煜，希望加強攻勢。59分鐘，艾里奧後場傳球失誤，莫塔伊拿西奧把握機會一射，被保羅化解危機。63分鐘，阿南禁區內踢中潘沛軒左手，球證直指12碼點，基丹操刀宴客，被保羅捉到路撲出。

傑志及後找到扳平入球，70分鐘費蘭度傳中，遠柱接應的恩查窩利一射，卡邁撲到都入。不過2分鐘後就收到壞消息，潘沛軒跌倒後踢到路迪猜亞，球證認為前者有報復意圖，將其出示紅牌驅逐，傑志餘下時間要踢少個。補時階段，費蘭度左路傳中，金信煜門前一頂被卡邁接實。

最終傑志將1比1比數守到完場，搶到今屆賽事第1分，但仍於F組積分榜敬陪末座，出線形勢渺茫，至於同日獅城水手則爆冷主場擊敗全北汽車。