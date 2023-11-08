甲一　南華大勝崇德飛鷹　 下場撼香港東方

周三（8日）甲一尾場，南華憑射手余理洋轟4球三分球得22分，以82：56大勝崇德飛鷹，下場將於11月15日硬撼香港東方。

上場不敵永倫的南華甫開戰由梁兆華搶得8分，帶領球隊領先12：2，崇德飛鷹則由張國銓和奧斯汀各得4分，加上梁家豪的三分球，一度追至3分差距，首節兩隊戰況緊湊，南華以19：13領先。

第2節南華加強防守力度，崇德飛鷹長達4分鐘只靠楊文綱得3分，南華乘勢打出11：0攻勢，之後再有羅意庭尾段得7分，南華半場已經擴大領先優勢至50：30。

南華換邊後繼續開火，余理洋轟「back to back」三分球，還有葉耀邦放籃，拉開29分差。崇德飛鷹大部分時間由奧斯汀追分，兩次「and 1」得7分，最後3分鐘亦有李東坤和胡兆智先後剷籃得分，打出9：0攻勢，以46：68進入第4節。

飛鷹面對南華高壓防守未有太大起色，南華全員獲得上陣機會，其中中鋒楊嘉駿最後一節取得6分、4籃板、1封阻，協助南華以82：56重回勝軌。

南華的余理洋取得全場最高22分，球隊另有羅意庭得10分、梁兆華和蘇柏軒各得9分，朱亮不在狀態，今場未有得分，不過他交出4籃板、2助攻、3偷球。崇德飛鷹的奧斯汀取得全隊最高17分，惟其他得分點未能發揮水準，另外球隊全場錄得25次失誤。