亞冠盃　滿意球員鬥心　金東進：要戰鬥到底

傑志周三（8日）作客泰國曼谷聯，在比賽後段踢少1人劣勢下，以1比1逼和對手，搶到今屆「亞冠盃」分組賽第1分。賽後傑志暫代主教練金東進（Kim）大讚球員不言敗心態，希望餘下兩場分組賽繼續搶分。

「藍鳥」今場在先失守情況下，下半場急起直追，成功靠恩查的入球扳平比數。賽後今場金東進承認比賽過程非常艱難：「今日好難踢，兩隊都好想贏波，上半場我哋發揮唔錯，但對手1次遠距離射門，就令到我哋失波，下半場我哋變陣，踢得更進取，最終爭取到入波，都要多謝保羅為球隊救出12碼。」對於潘沛軒下半場領紅被逐，Kim形容是「不幸」，但拒絕評論球證的判決。

Kim對球隊在逆境下未有輕易言敗感滿意：「我對球員嘅心態感滿意，就算係10打11嘅情況下，佢哋都搏到最後一刻，好感激佢哋。」雖然成功收穫分組賽第1分，但傑志出線形勢依然嚴峻，Kim鼓勵球隊在餘下兩場「亞冠盃」賽事戰鬥到底：「今日我哋攞到1分，嚟緊仲有兩場波，唔可以放棄，就算最終我哋冇辦法晉級，起碼今場波我哋顯示到強勁鬥志，鬥到最尾，繼續為搶分努力。」

傑志分組賽餘下兩戰要全勝之外，還要指望曼谷聯在最後兩輪保持不敗，才有機會同全北汽車及獅城水手鬥對賽得失球差，力爭以最佳次名成績出線。