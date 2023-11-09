拉舒福特紅牌罪人　曼聯輸3比4小組墊底

曼聯又輸1場！周四(9日)凌晨歐聯A組賽事，英超勁旅曼聯作客丹麥哥本哈根，領先2球大好形勢下戲劇性反輸3比4，拉舒福特上半場食紅牌成為賽事轉捩點。曼聯輸波後喺A組4戰只得3分排包尾，下輪作客加拉塔沙雷「地獄主場」再輸即肯定出局，加上最後1輪要硬撼拜仁慕尼黑，晉級前路凶險。

早前夜蒲慶生日被坦哈格批評嘅拉舒福特，今仗為傷愈復出，曼聯早段係威係勢，3分鐘海倫接應麥湯米尼傳中門前射入，28分鐘曼聯快速反擊，阿歷真度加拿祖射門被撲出，海倫趕到射成2比0。關鍵一幕42分鐘出現，拉舒福特回防搶位踩中對方足踝，VAR檢視後球證向佢出示紅牌，令曼聯要10人應戰。

打多個嘅哥本哈根即時反擊，45分鐘艾爾尤諾斯禁區內射入追番1球，補時階段哈利馬古尼再喺禁區內犯手球，干卡維斯操刀追成2比2。曼聯69分鐘亦獲12碼，般奴費南迪斯射入再次領先，但面對哥本哈根圍攻尾段崩潰，先係83分鐘走甩拉亞加被追成3比3，4分鐘後再被巴迪治抽入，曼聯最後慘輸3比4完場。

曼聯依家跌落榜尾，但只落後加拉塔沙雷同哥本哈根1分，領隊坦哈格賽後仍保持樂觀：「首先我覺得球隊表現好好，直至紅牌出現，張紅牌改變晒成場比賽。我今場睇到好多正面嘅事，頭20分鐘係我上任以來最佳表現，就算踢10個都控制戰局，只可惜最後失去集中，10人應戰下要做到係好困難，我哋踢得好但攞唔到分。」