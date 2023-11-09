拜仁贏波出線　「幫助」曼聯保持出線希望

周四(9日)凌晨歐聯A組另一場賽事，拜仁慕尼黑憑前鋒哈利卡尼比賽末段，個人梅開二度，主場以2比1擊敗加拉塔沙雷，4戰全勝提早2輪取得16強席位，並間接幫助曼聯保持出線希望，因為加拉塔沙雷輸波之後，同哥本哈根一樣有4分在手，僅領先包尾嘅曼聯1分，餘下1個出席位鹿死誰手，仍然有好大變數。

拜仁慕尼黑今仗控制大局，上半場哈利卡尼、利萊辛尼、穆斯亞拿先後起腳，可惜無功而還。換邊後初段，哈利卡尼仲有1次射門中柱彈出，加拉塔沙雷亦有中場盧卡斯托拉拿入波，但因為越位在先，被判無效。

戰至80分鐘，甘美治左路傳中，哈利卡尼近門射入為拜仁打開紀錄，僅過6分鐘，呢位英格蘭國腳射成2比0，即使加拉塔沙雷補時返番1球亦無補於事。

拜仁慕尼黑4戰全勝有12分在手，拋離哥本哈根、加拉塔沙雷8分，肯定以小組首名出線，餘下2場對主場哥本哈根及作客曼聯，對於呢支德甲豪門而言，只屬例行公事，可能會留力，曼聯有機會搶到分。

哥本哈根同加拉塔沙雷將於最後1輪交鋒，紅魔鬼最終能否出線，好大程度上要睇下輪可唔可以作客擊敗加拉塔沙雷。

歐聯A組餘下賽事

30/11 加拉塔沙雷 Vs 曼聯

30/11 拜仁慕尼黑 Vs 哥本哈根

13/12 曼聯 Vs 拜仁慕尼黑

13/12 哥本哈根 Vs 加拉塔沙